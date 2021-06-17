Китай впервые за пять лет отправил экипаж в космос

Китай в рамках своей первой миссии с экипажем за почти пять лет отправил на орбиту трех космонавтов. Они будут работать на Китайской модульной космической станции (КМКС).

Как отмечается, космонавты Тан Хунбо, Не Хайшэн и Лю Бомин проведут три месяца в базовом отсеке «Тяньхэ», который уже находится на орбите. Он оснащен жилыми местами, контрольным центром, силовой и двигательной установками, а также системой жизнеобеспечения. Экипаж проведет техобслуживание модуля, в частности в открытом космосе.

КМКС станет третьей и крупнейшей китайской космической станцией. Предыдущую «Тяньгун-2» сняли с орбиты в 2019 году: за время работы ею воспользовались только два тайконавта, которые прожили на станции 30 дней.