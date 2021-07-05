До України йде антициклон, який припинить опади та поверне спеку

Південь України потрохи покидає циклон, який приніс короткочасні дощі та грози. На зміну йому йде антициклон, який принесе всій країні спеку. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Нестійка погода на півдні та у центральних областях із короткочасними дощами та грозами потроху покидатиме Україну. Натомість на країну поширить свій вплив антициклон Cornelieke — і, як наслідок, погода змінить свій характер — стане спекотніше і припиняться опади. Наприкінці тижня денні максимуми температури в України становитимуть +28...+33 °С.
На вівторок, 6 липня, у північних та західних областях прогнозують невеликий короткочасний дощ, окремі грози. На решті території країни прогнозують помірні грозові дощі, в окремих районах град та шквали, у південних, вдень і у східних областях місцями значні дощі.
Температура вночі очікується +15...+20 °С, вдень +25...+30 °С. Щодо температури води, то у Чорному та Азовському морях вона становить +24...+27 °С, поблизу Приморського та Одеси +21 °С, у Дніпрі у межах Києва +25 °С.
- 18 червня у Криму на метеорологічній станції «Ай-Петрі» зафіксували рекордну для України кількість опадів — 295 мм за добу. Такий показник дорівнює трьом місячним нормам.
- За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 23 червня в Києві зафіксували перший температурний рекорд літа — середньодобова температура повітря перевищила +33 °С.