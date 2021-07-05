До України йде антициклон, який припинить опади та поверне спеку

Південь України потрохи покидає циклон, який приніс короткочасні дощі та грози. На зміну йому йде антициклон, який принесе всій країні спеку. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Нестійка погода на півдні та у центральних областях із короткочасними дощами та грозами потроху покидатиме Україну. Натомість на країну поширить свій вплив антициклон Cornelieke — і, як наслідок, погода змінить свій характер — стане спекотніше і припиняться опади. Наприкінці тижня денні максимуми температури в України становитимуть +28...+33 °С.