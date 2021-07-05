В Украину идет антициклон, который заберет осадки и вернет жару

Юг Украины понемногу покидает циклон, который принес дожди и грозы. На смену ему идет антициклон, который принесет всей стране жару. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Неустойчивая погода на юге и в центральных областях с кратковременными дождями и грозами понемногу покидает Украину. Зато на страну распространит свое влияние антициклон Cornelieke — и, как следствие, погода изменит свой характер — станет жарче и прекратятся осадки. В конце недели дневные максимумы температуры в Украине составят +28...+ 33 °С.