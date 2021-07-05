В Украину идет антициклон, который заберет осадки и вернет жару

Юг Украины понемногу покидает циклон, который принес дожди и грозы. На смену ему идет антициклон, который принесет всей стране жару. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Неустойчивая погода на юге и в центральных областях с кратковременными дождями и грозами понемногу покидает Украину. Зато на страну распространит свое влияние антициклон Cornelieke — и, как следствие, погода изменит свой характер — станет жарче и прекратятся осадки. В конце недели дневные максимумы температуры в Украине составят +28...+ 33 °С.
На вторник, 6 июля, в северных и западных областях прогнозируют небольшой кратковременный дождь, грозы. На остальной территории страны прогнозируют умеренные грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы, в южных, днем и в восточных областях местами значительные дожди.
Температура ночью ожидается +15...+20 °С, днем +25...+30 °С. Что касается температуры воды, то в Черном и Азовском морях она составляет +24...+27 °С, вблизи Приморского и Одессы +21 °С, в Днепре в пределах Киева +25 °С.
- 18 июня в Крыму на метеорологической станции «Ай-Петри» зафиксировали рекордное для Украины количество осадков — 295 мм за сутки. Такой показатель равен трем месячным нормам.
- По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 23 июня в Киеве зафиксировали первый температурный рекорд лета — среднесуточная температура воздуха превысила +33 °С.