«Вясна»: У Білорусі силовики затримали громадянина України

Білоруські силовики затримали в місті Столин Брестської області 24-річного громадянина України Павла Рабешка. Про це в неділю, 4 липня, повідомив правозахисний центр «Вясна».

Рабешка, який має посвідку на проживання в Білорусі, затримали напередодні. За місцем проживання українця співробітники міліції вже провели обшук, у нього самого забрали телефон.

За даними центру «Вясна», Рабешка тримають у Пінськом відділені КДБ. У чому саме його звинувачують, поки невідомо.