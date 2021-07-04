«Вясна»: У Білорусі силовики затримали громадянина України

Білоруські силовики затримали в місті Столин Брестської області 24-річного громадянина України Павла Рабешка. Про це в неділю, 4 липня, повідомив правозахисний центр «Вясна».
Рабешка, який має посвідку на проживання в Білорусі, затримали напередодні. За місцем проживання українця співробітники міліції вже провели обшук, у нього самого забрали телефон.
За даними центру «Вясна», Рабешка тримають у Пінськом відділені КДБ. У чому саме його звинувачують, поки невідомо.
- Напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на території країни розкрили «сплячі терористичні осередки» та «загони самооборони», до яких причетні Німеччина, США, Україна, Польща і Литва. За його словами, з України надходить «величезна кількість зброї». Відтак він доручив прикордонникам повністю перекрити кордон.
- Попри заяви Лукашенка, у Державній прикордонній службі повідомили, що наразі не спостерігають жодних суттєвих змін на кордоні з Білоруссю.