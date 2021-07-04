«Вясна»: В Беларуси силовики задержали гражданина Украины

Беларусские силовики задержали в городе Столин Брестской области 24-летнего гражданина Украины Павла Рабешко. Об этом в воскресенье, 4 июля, сообщил правозащитный центр «Вясна».
Рабешко, который имеет вид на жительство в Беларуси, задержали накануне. По месту жительства украинца сотрудники милиции уже провели обыск, у него самого забрали телефон.
По данным центра «Вясна», Рабешко содержат в Пинском отделении КГБ. В чем именно его обвиняют, пока неизвестно.
- Накануне самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на территории страны раскрыли «спящие террористические ячейки» и «отряды самообороны», к которым причастны Германия, США, Украина, Польша и Литва. По его словам, из Украины поступает «огромное количество оружия». Поэтому он поручил пограничникам полностью перекрыть границу.
- Несмотря на заявления Лукашенко, в Государственной пограничной службе сообщили, что пока не наблюдают никаких существенных изменений на границе с Беларусью.