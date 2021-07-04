«Вясна»: В Беларуси силовики задержали гражданина Украины

Беларусские силовики задержали в городе Столин Брестской области 24-летнего гражданина Украины Павла Рабешко. Об этом в воскресенье, 4 июля, сообщил правозащитный центр «Вясна».

Рабешко, который имеет вид на жительство в Беларуси, задержали накануне. По месту жительства украинца сотрудники милиции уже провели обыск, у него самого забрали телефон.

По данным центра «Вясна», Рабешко содержат в Пинском отделении КГБ. В чем именно его обвиняют, пока неизвестно.