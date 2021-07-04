Учені встановили дату одного з найсильніших вивержень в історії Європи

Німецькі вчені встановили дату виверження вулкана, яке було одним з найсильніших в Європі за останні 100 тисяч років. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на результати дослідження, опубліковані в журналі Nature.

Приблизно 13 тисяч років тому в кінці Останньої льодовикової епохи на території сучасної Німеччини в регіоні Айфель (земля Рейнланд-Пфальц) сталося потужне виверження вулкана. Вчені вважають, що стовп попелу досяг тоді 20-кілометрової висоти. Сусідні території уздовж Рейну місцями були покриті 16-метровим шаром попелу і пемзи. Всього було викинуто близько 20 кубічних кілометрів матеріалу.