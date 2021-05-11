В Італії археологи знайшли скелет чоловіка, який міг брати участь у рятувальній операції в Помпеях

В Італії поблизу зруйнованих виверженням Везувію міст Помпеї й Геркуланум археологи виявили скелет чоловіка, який міг бути членом рятувальної бригади під час катастрофи в 79 році н. е.

Про це пише BBC.

Скелет належав здоровому чоловіку віком від 40 до 45 років. Поруч знайшли човен. Тепер учені вважають, що 300 інших скелетів, виявлених в цьому районі, могли бути останками громадян, які з його допомогою намагалися врятуватися від розпеченої лави.

«Чоловік може бути офіцером флоту, який брав участь у рятувальній операції, розпочатій Плінієм Старшим, щоб допомогти людям з будинків та вілл, розташованих у цій частині Неаполітанської затоки», — сказав директор археологічної місії в Геркуланумі Франческо Сірано.

У чоловіка виявили 12 срібних і 2 золотих денарії — еквівалент щомісячної зарплати членів елітної преторіанської гвардії. Його багато прикрашений золотий і срібний пояс і меч із руківʼям зі слонової кістки вказують на те, що він не був звичайним солдатом. Водночас в його сумці знайшли інструменти, які, ймовірно, використовувалися faber navalis — одним з інженерів гвардії, що спеціалізувався на теслярських роботах.

Пліній Старший — римський історик, письменник, державний і військовий діяч, чиї війська базувалися в порту Мізенум, поруч з Геркуланумом. Його смерть під час виверження Везувію була описана його племінником Плінієм Молодшим у двох листах до історика Тацита.