В Италии археологи нашли скелет мужчины, который мог участвовать в спасательной операции в Помпеях

В Италии вблизи разрушенных извержением Везувия городов Помпеи и Геркуланум археологи обнаружили тело мужчины, который мог быть членом спасательной бригады во время катастрофы в 79 году н. э.

Об этом пишет BBC.

Скелет принадлежал здоровому мужчине в возрасте от 40 до 45 лет. Рядом была найдена лодка. Теперь ученые считают, что 300 других скелетов, обнаруженных в этом районе, могли быть останками граждан, которые пытались спастись от раскаленной лавы.

«Мужчина может быть офицером флота, который принимал участие в спасательной операции, начатой ​​Плинием Старшим, чтобы помочь людям в городах и виллах, расположенных в этой части Неаполитанского залива», — сказал директор археологической миссии в Геркулануме Франческо Сирано.

У этого мужчины обнаружили 12 серебряных и 2 золотых динария — эквивалент месячной зарплаты членов элитной преторианской гвардии. Его богато украшенный золотой и серебряный пояс и меч с рукоятью из слоновой кости указывают на то, что он не был обычным солдатом, в то время как в его сумке были инструменты, которые, вероятно, использовались faber navalis — одним из инженеров гвардии, специализирующихся на плотницких работах.

Плиний Старший — римский историк, военный деятель, чьи войска базировались в порту Мизенум, рядом с Геркуланумом. Его смерть во время извержения Везувия была описана его племянником Плинием Младшим в двух письмах историку Тациту.