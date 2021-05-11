В Италии археологи нашли скелет мужчины, который мог участвовать в спасательной операции в Помпеях

В Италии вблизи разрушенных извержением Везувия городов Помпеи и Геркуланум археологи обнаружили тело мужчины, который мог быть членом спасательной бригады во время катастрофы в 79 году н. э.
Об этом пишет BBC.
Скелет принадлежал здоровому мужчине в возрасте от 40 до 45 лет. Рядом была найдена лодка. Теперь ученые считают, что 300 других скелетов, обнаруженных в этом районе, могли быть останками граждан, которые пытались спастись от раскаленной лавы.
«Мужчина может быть офицером флота, который принимал участие в спасательной операции, начатой Плинием Старшим, чтобы помочь людям в городах и виллах, расположенных в этой части Неаполитанского залива», — сказал директор археологической миссии в Геркулануме Франческо Сирано.
У этого мужчины обнаружили 12 серебряных и 2 золотых динария — эквивалент месячной зарплаты членов элитной преторианской гвардии. Его богато украшенный золотой и серебряный пояс и меч с рукоятью из слоновой кости указывают на то, что он не был обычным солдатом, в то время как в его сумке были инструменты, которые, вероятно, использовались faber navalis — одним из инженеров гвардии, специализирующихся на плотницких работах.
Плиний Старший — римский историк, военный деятель, чьи войска базировались в порту Мизенум, рядом с Геркуланумом. Его смерть во время извержения Везувия была описана его племянником Плинием Младшим в двух письмах историку Тациту.
- Ранее сообщалось, что во время извержения вулкана Везувий гигантские облака пепла и газов за 15 минут убили две тысячи жителей города Помпеи.