Французькі ультраправі переобрали Марін Ле Пен своїм лідером

Члени французької ультраправої партії «Національне обʼєднання» переобрали своїм лідером Марін Ле Пен. Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на результати голосування, які оголосили на зʼїзді політсили в неділю, 4 липня.

Марін Ле Пен, яка була єдиним кандидатом на цей пост, набрала 98,35% голосів. Саме голосування відбулося 1 липня — члени партії могли взяти у ньому участь онлайн або поштою.