Лідерку ультраправої партії Франції Ле Пен підозрюють у розтраті 6,8 млн євро держкоштів

Лідерку французької ультраправої партії «Національне обʼєднання» Марін Ле Пен підозрюють в організації схеми розкрадання коштів з європейських фондів через наймання фіктивних помічників у Європарламент.
Про це пише Journal du Dimanche з посиланням на матеріали 5-річного розслідування поліції Центрального управління з боротьби із корупцією.
За даними поліції, зібрані під час обшуків і допитів докази вказують на причетність до схеми 17 лідерів, депутатів і наближених до партії осіб. Всі вони можуть бути притягнуті до відповідальності за «розтрату державних коштів або приховування правопорушення».
У доповіді, адресованій паризькому слідчому, сказано, що схема Ле Пен витягнула з фондів мінімум 6,8 млн євро.
Сама Ле Пен вже відреагувала на розслідування, назвавши його елементом політичної боротьби. Видання Journal du Dimanche вона назвала «офіційним органом макроністської влади», який працює в інтересах президента Емманюеля Макрона.
- У 2019 суд Євросоюзу зобовʼязав Ле Пен відшкодувати Європарламенту 300 тисяч євро за помічницю. Вона не змогла довести, що її помічниця фактично виконувала свої обовʼязки.
- У червні 2020 року суд Франції засудив колишнього премʼєр-міністра Франсуа Фійона і його дружину Пенелопу до увʼязнення за фейкове працевлаштування.