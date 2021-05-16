Лідерку ультраправої партії Франції Ле Пен підозрюють у розтраті 6,8 млн євро держкоштів

Лідерку французької ультраправої партії «Національне обʼєднання» Марін Ле Пен підозрюють в організації схеми розкрадання коштів з європейських фондів через наймання фіктивних помічників у Європарламент.

Про це пише Journal du Dimanche з посиланням на матеріали 5-річного розслідування поліції Центрального управління з боротьби із корупцією.

За даними поліції, зібрані під час обшуків і допитів докази вказують на причетність до схеми 17 лідерів, депутатів і наближених до партії осіб. Всі вони можуть бути притягнуті до відповідальності за «розтрату державних коштів або приховування правопорушення».

У доповіді, адресованій паризькому слідчому, сказано, що схема Ле Пен витягнула з фондів мінімум 6,8 млн євро.

Сама Ле Пен вже відреагувала на розслідування, назвавши його елементом політичної боротьби. Видання Journal du Dimanche вона назвала «офіційним органом макроністської влади», який працює в інтересах президента Емманюеля Макрона.