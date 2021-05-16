Лидера ультраправой партии Франции Ле Пен подозревают в растрате 6,8 млн евро госсредств

Лидера французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен подозревают в организации схемы хищения средств из европейских фондов путем найма фиктивных помощников в Европарламент.

Об этом пишет Journal du Dimanche со ссылкой на материалы 5-летнего расследования полиции Центрального управления по борьбе с коррупцией.

По данным полиции, собранные во время обысков и допросов доказательства указывают на причастность к схеме 17 лидеров, депутатов и приближенных к партии лиц. Все они могут быть привлечены к ответственности за «растрату государственных средств или сокрытие правонарушения».

В докладе, адресованном парижскому следователю, сказано, что схема Ле Пен вытянула из фондов минимум 6,8 млн евро.

Сама Ле Пен уже отреагировала на расследование, назвав его элементом политической борьбы. Издание Journal du Dimanche она назвала «официальным органом макронистской власти», который работает в интересах президента Эмманюэля Макрона.