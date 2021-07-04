Французские ультраправые переизбрали Марин Ле Пен своим лидером

Члены французской ультраправой партии «Национальное объединение» переизбрали своим лидером Марин Ле Пен. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на результаты голосования, которые объявили на съезде политсилы в воскресенье, 4 июля.
Марин Ле Пен, которая была единственным кандидатом на этот пост, набрала 98,35% голосов. Само голосование прошло 1 июля — члены партии могли озвучить свою позицию онлайн или по почте.
Ле Пен, которой 52 года, возглавляет «Национальное объединение» уже 10 лет. Она намерена участвовать в выборах президента Франции, которые пройдут в 2022-м.
- Марин Ле Пен — депутат Национального собрания Франции. Она известна своей риторикой против мигрантов и поддержкой политики Кремля. В частности, Ле Пен признает результаты так называемого «крымского референдума», который Россия использовала для оккупации полуострова.
- При этом во Франции ее подозревают в организации схемы хищения средств из европейских фондов путем найма фиктивных помощников в Европарламент.