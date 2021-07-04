Китайські космонавти вперше за 13 років вийшли у відкритий космос

Вперше з 2008 року космонавти китайської орбітальної станції Лю Бомин і Тан Хунбо вийшли у відкритий космос для роботи поза межами корабля.
Про це повідомляє Peopleʼs Daily, China.
Це була перша місія виходу в космос для екіпажу «Шеньчжоу-12» і перша позакорабельна активність китайських космонавтів за останні 13 років. Востаннє у відкритий космос виходив екіпаж китайського корабля «Шеньчжоу-7».
КМКС стане третьою і найбільшою китайською космічною станцією. Попередню «Тяньгун-2» зняли з орбіти в 2019 році: за час роботи нею скористалися лише два тайконавти, які прожили на станції 30 днів. Очікується, що повноцінний запуск Китайської модульної космічної станції відбудеться у 2022 році.
- Востаннє тайконавтів відправляли на космічну станцію «Тяньгун-2» в жовтні 2016 року.
- Китай будує свій аналог Міжнародної космічної станції. МКС завершить свою роботу у 2024 році. Китай планує розгорнути свою станцію вже до 2022 року. 29 квітня на орбіту вивели основний модуль Tianhe майбутньої станції. КНР запустить ще 11 ракет для добудови.