Китайские космонавты впервые за 13 лет вышли в открытый космос

Впервые с 2008 года космонавты китайской орбитальной станции Лю Бомин и Тан Хунбо вышли в открытый космос для осуществления внекорабельной деятельности.

Об этом сообщает Peopleʼs Daily, China.

Это была первая миссия по выходу в космос для экипажа «Шэньчжоу-12» и первая внекорабельная активность китайских космонавтов за последние 13 лет. В последний раз в открытый космос выходил экипаж китайского корабля «Шэньчжоу-7».

КМКС станет третьей и крупнейшей китайской космической станцией. Предыдущую «Тяньгун-2» сняли с орбиты в 2019 году: за время работы ею воспользовались только два тайконавта, которые прожили на станции 30 дней. Ожидается, что полноценный запуск Китайской модульной космической станции состоится в 2022 году.