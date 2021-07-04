За добу в Україні виявили 377 випадків COVID-19. Вакцинували майже 40 тисяч осіб

За останню добу найбільше нових випадків COVID-19 зареєстрували у Києві (126), Одеській (49), Київській (31), Запорізькій (26) та Дніпропетровській (20) областях.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя .

За минулу добу, 3 липня, в Україні виявили 377 нових випадків коронавірусу . Також 460 пацієнтів госпіталізували, 526 — одужали, а 10 — померли від ускладнень хвороби.

Від початку пандемії в нас зафіксували понад 2,2 мільйона випадків зараження коронавірусом. З них понад 52 тисячі людей померли від ускладнень захворювання, а понад 2,1 мільйона — одужали.

Водночас 38 857 людей за добу вакцинувалися проти COVID-19. Станом на 2 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 772 102 людей.

Від початку вакцинальної кампанії 2 059 728 людей уже отримали першу дозу препарату, з яких 841 291 особа — повністю імунізована.