У Середземному морі затонуло судно з мігрантами. Безвісти зникли 43 людини

Щонайменше 43 людини потонули біля південно-східного узбережжя Тунісу після того, як там затонув човен, що переправляв мігрантів.

Про це пише BBC.

Трагедія сталася в ніч на пʼятницю. Човен з мігрантами вийшов з порту Зувара на північному заході Лівії. На ньому перебували 127 людей. Врятувати вдалося 84 людини, пошуки інших тривають.

У міністерстві оборони Тунісу повідомили, що були врятовані мігранти різних національностей. Серед них — 46 громадян Судану, 16 еритрейців, 12 осіб з Бангладеш, а також громадяни Чаду та Єгипту. Вік врятованих — від 3 до 40 років. Їх доправили в туніський порт Зарзіс.