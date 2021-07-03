В Средиземном море затонуло судно с мигрантами. Бесследно исчезли 43 человека

По меньшей мере 43 человека утонули у юго-восточного побережья Туниса — там затонула лодка, на которой переправлялись мигранты.
Об этом пишет BBC.
Трагедия произошла в ночь на пятницу. Лодка с мигрантами вышла из порта Зувара на северо-западе Ливии. На нем находились 127 человек. Спасти удалось 84 человека, поиски остальных продолжаются.
В Министерстве обороны Туниса сообщили, что спасли мигрантов разных национальностей. Среди них — 46 граждан Судана, 16 эритрейцев, 12 человек из Бангладеш, а также граждане Чада и Египта. Возраст спасенных — от 3 до 40 лет. Их доставили в тунисский порт Зарзиса.
- В июне Испания ввела войска на территорию своего эксклава Сеута, чтобы усилить охрану границы с Марокко. Там границу прорвали около 8 тысяч мигрантов, из которых 1,5 тысячи — несовершеннолетние.
- В марте 2020 года Европейский Союз заявил, что выплатит по €2000 каждому мигранту в переполненных лагерях на греческих островах, который пожелает вернуться в свою страну.