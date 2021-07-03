В Средиземном море затонуло судно с мигрантами. Бесследно исчезли 43 человека

По меньшей мере 43 человека утонули у юго-восточного побережья Туниса — там затонула лодка, на которой переправлялись мигранты.

Об этом пишет BBC.

Трагедия произошла в ночь на пятницу. Лодка с мигрантами вышла из порта Зувара на северо-западе Ливии. На нем находились 127 человек. Спасти удалось 84 человека, поиски остальных продолжаются.

В Министерстве обороны Туниса сообщили, что спасли мигрантов разных национальностей. Среди них — 46 граждан Судана, 16 эритрейцев, 12 человек из Бангладеш, а также граждане Чада и Египта. Возраст спасенных — от 3 до 40 лет. Их доставили в тунисский порт Зарзиса.