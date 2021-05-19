Испания стянула войска в эксклав Сеута. Туда прорвались около 8 тысяч мигрантов

Испания ввела войска на территорию своего эксклава Сеута для усиления охраны границы с Марокко. Накануне границу прорвали около 8 тысяч мигрантов, из которых 1,5 тысячи несовершеннолетних.
Об этом сообщают Reuters и ВВС.
Мигранты прорвали границу в районе пляжа. Полиция и военизированная гвардия своими силами не сдержали натиск. Многие попросту переплыли заграждение.
Военные, прибыв на место, заградили пляж бронетехникой. Чтобы очистить пляж от мигрантов, они бросали дымовые шашки и использовали дубинки. В сам город вошли вооруженные патрули.
Около 4 тысяч мигрантов уже вернули обратно в Марокко.Часть из них согласилась покинуть Сеуту добровольно.
Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал ситуацию серьезным кризисом для Европы, а лидер Сеуты обвинил Марокко в «пассивности».
Между странами действует договор о высылке нелегальных мигрантов. Эксперты утверждают, что официальный Рабат использует ситуацию для давления на Мадрид из-за его решения пустить к себе на лечение лидера повстанцев из Западной Сахары Брахима Гали.