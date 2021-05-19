Іспанія стягнула війська в ексклав Сеута. Туди прорвалися близько 8 тисяч мігрантів

Іспанія ввела війська на територію свого ексклаву Сеута для посилення охорони кордону з Марокко. Напередодні кордон прорвали близько 8 тисяч мігрантів, з яких 1,5 тисячі неповнолітніх.

Про це повідомляють Reuters і ВВС.

Мігранти прорвали кордон в районі пляжу. Поліція і воєнізована гвардія своїми сила не стримали натиск. Багато хто просто переплив загородження.

Військові, прибувши на місце, загородили пляж бронетехнікою. Щоб очистити пляж від мігрантів, вони кидали димові шашки і використовували кийки. У саме місто увійшли озброєні патрулі.