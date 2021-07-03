Хакери атакували одну з найбільших мереж супермаркетів у Швеції. Не працюють понад 800 магазинів

Хакери паралізували роботу однієї з найбільших мереж супермаркетів у Швеції Coop Sweden, внаслідок чого обслуговування припинили в 800 магазинах.

Про це повідомляється на сторінці компанії.

«Один з наших субпідрядників зазнав атаки, і тому наші каси більше не працюють», — йдеться в заяві Coop Sweden. Атака сталася в пʼятницю ввечері. «Ми шкодуємо про ситуацію, що склалася, і зробимо все від нас залежне, щоб якомога швидше відкритися», — додали в компанії.

Coop Sweden не уточнила, як саме хакерам вдалося заволодіти доступом до кас. За даними ЗМІ, атака сталася на тлі зростання по всьому світу хакерських атак із застосуванням вірусів-вимагачів.