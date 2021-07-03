Хакери атакували одну з найбільших мереж супермаркетів у Швеції. Не працюють понад 800 магазинів

Хакери паралізували роботу однієї з найбільших мереж супермаркетів у Швеції Coop Sweden, внаслідок чого обслуговування припинили в 800 магазинах.
Про це повідомляється на сторінці компанії.
«Один з наших субпідрядників зазнав атаки, і тому наші каси більше не працюють», — йдеться в заяві Coop Sweden. Атака сталася в пʼятницю ввечері. «Ми шкодуємо про ситуацію, що склалася, і зробимо все від нас залежне, щоб якомога швидше відкритися», — додали в компанії.
Coop Sweden не уточнила, як саме хакерам вдалося заволодіти доступом до кас. За даними ЗМІ, атака сталася на тлі зростання по всьому світу хакерських атак із застосуванням вірусів-вимагачів.
- У суботу стало відомо, що в США хакери здійснили кібератаку на близько 200 американських компаній. Вони атакували IT-компанію Kaseya, через яку постраждали інші.
- Корпорація Microsoft повідомила, що зафіксувала нові хакерські атаки, які провело російське угруповання Nobelium. У травні Microsoft теж повідомляла про атаки з боку Nobelium, яку повʼязують зі спецслужбами Росії. Ймовірно, воно ж стоїть за атаками на клієнтів програмного забезпечення компанії SolarWinds, через яке хакери втручалися в роботу американських структур в 2020 році.