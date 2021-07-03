Хакеры атаковали одну из крупнейших сетей супермаркетов в Швеции. Не работают более 800 магазинов

Хакеры парализовали работу одной из крупнейших сетей супермаркетов в Швеции Coop Sweden, вследствие чего прекратили обслуживание в 800 магазинах.
Об этом сообщается на странице компании.
«Один из наших субподрядчиков подвергся атаке, и поэтому наши кассы больше не работают», — говорится в заявлении Coop Sweden.
Атака произошла в пятницу вечером. «Мы сожалеем о сложившейся ситуации и сделаем все от нас зависящее, чтобы как можно скорее открыться», — добавили в компании.
Coop Sweden не уточнила, как именно хакером удалось получить доступ к кассам. По данным СМИ, атака произошла на фоне роста по всему миру хакерских атак с применением вирусов-вымогателей.
- В субботу стало известно, что в США хакеры совершили кибератаку на около 200 американских компаний. Они атаковали IT-компанию Kaseya, из-за чего пострадали остальные.
- Корпорация Microsoft сообщила, что зафиксировала новые хакерские атаки, которые провела российская группировка Nobelium. В мае Microsoft тоже сообщала об атаках со стороны Nobelium, которую связывают со спецслужбами России. Вероятно, она же стоит за атаками на клиентов программного обеспечения компании SolarWinds, через которое хакеры вмешивались в работу американских структур в 2020 году.