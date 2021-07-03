Хакеры атаковали одну из крупнейших сетей супермаркетов в Швеции. Не работают более 800 магазинов

Хакеры парализовали работу одной из крупнейших сетей супермаркетов в Швеции Coop Sweden, вследствие чего прекратили обслуживание в 800 магазинах.

Об этом сообщается на странице компании.

«Один из наших субподрядчиков подвергся атаке, и поэтому наши кассы больше не работают», — говорится в заявлении Coop Sweden.

Атака произошла в пятницу вечером. «Мы сожалеем о сложившейся ситуации и сделаем все от нас зависящее, чтобы как можно скорее открыться», — добавили в компании.

Coop Sweden не уточнила, как именно хакером удалось получить доступ к кассам. По данным СМИ, атака произошла на фоне роста по всему миру хакерских атак с применением вирусов-вымогателей.