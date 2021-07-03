У Польщі четверо українців постраждали в ДТП

У Польщі четверо українців потрапили у дорожньо-транспортну пригоду.

Про це у Twitter повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Автопригода сталася біля міста Тарнува. Серед постраждалих українців — неповнолітній. Їм надають необхідну медичну допомогу. Решта пасажирів травм не отримали. «Консул на місці події для надання громадянам консульської допомоги, взаємодії з правоохоронцями та лікарнею», — додав Ніколенко.