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У Польщі четверо українців постраждали в ДТП

Автор:
Олег Панфілович
Дата:
У Польщі четверо українців постраждали в ДТП

Rico Löb / Pixabay

У Польщі четверо українців потрапили у дорожньо-транспортну пригоду.

Про це у Twitter повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Автопригода сталася біля міста Тарнува. Серед постраждалих українців — неповнолітній. Їм надають необхідну медичну допомогу. Решта пасажирів травм не отримали. «Консул на місці події для надання громадянам консульської допомоги, взаємодії з правоохоронцями та лікарнею», — додав Ніколенко.

  • 6 березня в Польщі, біля міста Ярослав у ДТП потрапив рейсовий автобус Познань — Херсон. На місці загинули пʼять українців і понад 30 постраждали. Шостий пасажир помер у лікарні. Загалом в автобусі було 57 осіб, зокрема два водії. Поліція попередньо встановила, що водій на великій швидкості не вписався в поворот. Через два місяці після аварії в реабілітаційному центрі померла сьома постраждала.
  • 22 березня в Польщі рейсовий автобус з українцями потрапив у ДТП недалеко від міста Замостя. Одна людина загинула, а пʼятеро людей госпіталізували.