В Польше четверо украинцев пострадали в ДТП

В Польше четверо украинцев попали в дорожно-транспортное происшествие.
Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.
Происшествие произошло у города Тарнув. Среди пострадавших украинцев — несовершеннолетний. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Остальные пассажиры травм не получили. «Консул находится на месте происшествия для оказания гражданам консульской помощи, а также взаимодействия с правоохранительными органами и больницей», — добавил Николенко.
- 6 марта в Польше, возле города Ярослав в ДТП попал рейсовый автобус Познань — Херсон. На месте погибли пять украинцев и более 30 пострадали. Шестой пассажир умер в больнице. Всего в автобусе было 57 человек, в том числе два водителя. Полиция предварительно установила, что водитель на большой скорости не вписался в поворот. Через два месяца после аварии в реабилитационном центре умерла седьмая пострадавшая.
- 22 марта в Польше рейсовый автобус с украинцами попал в ДТП недалеко от города Замостье. Один человек погиб, пятерых госпитализировали.