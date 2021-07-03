В Польше четверо украинцев пострадали в ДТП

В Польше четверо украинцев попали в дорожно-транспортное происшествие.

Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Происшествие произошло у города Тарнув. Среди пострадавших украинцев — несовершеннолетний. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Остальные пассажиры травм не получили. «Консул находится на месте происшествия для оказания гражданам консульской помощи, а также взаимодействия с правоохранительными органами и больницей», — добавил Николенко.