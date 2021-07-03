Екснардеп-втікач Онищенко повідомив про смерть матері. Вона була фігуранткою його «газової справи»

Колишній нардеп Олександр Онищенко, який переховується за кордоном, повідомив про смерть своєї матері Інеси Кадирової. Вона була однією з ключових фігуранток його кримінальної справи про газову злочинну схему.

Про це Онищенко повідомив у своєму Facebook.

«Я втратив найближчу мені людину. Померла моя мама. Нехай душа її спочиватиме з миром», — написав він.

У чому звинувачують Онищенка?

За версією слідства, нардеп Олександр Онищенко створив злочинну організацію, учасники якої з січня 2013 до червня 2016 року заволоділи понад 1,6 млрд грн від реалізації газу за договорами про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування». Через це компанія «Укргазвидобування» зазнала понад 740 млн грн збитків.

Правоохоронці вважають, що в цій злочинній організації було 29 осіб. Їм усім повідомили про підозру. Під час розслідування заарештували €6 млн, 1 літак, 1 офіс злочинної організації, 10 квартир, 9 будинків, 10 земельних ділянок, 11 автомобілів, 39 банківських рахунків на загальну суму 315 млн грн.

Суд у його справі триває заочно, оскільки сам Онищенко переховується за кордоном у Європі. Українська прокуратура намагалась його екстрадувати, але поки безрезультатно.