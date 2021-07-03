Беглый экс-нардеп Онищенко сообщил о смерти матери. Она была фигуранткой его «газового дела»

Бывший нардеп Александр Онищенко, который скрывается за границей, сообщил о смерти своей матери Инессы Кадыровой. Она была одной из ключевых фигуранток его уголовного дела о газовой преступной схеме.
Об этом Онищенко сообщил в своем Facebook.
«Я потерял самого близкого мне человека. Умерла моя мама. Пусть душа ее покоится с миром», — написал он.
В чем обвиняют Онищенко?
По версии следствия, нардеп Александр Онищенко создал преступную организацию, участники которой с января 2013 по июнь 2016 завладели более 1,6 млрд грн от реализации газа по договорам о совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча». Поэтому компания «Укргаздобыча» понесла более 740 млн грн убытков.
Правоохранители считают, что в этой преступной организации было 29 человек. Им всем сообщили о подозрении. В ходе расследования арестовали €6 млн, 1 самолет, 1 офис преступной организации, 10 квартир, 9 домов, 10 земельных участков, 11 автомобилей, 39 банковских счетов на общую сумму 315 млн грн.
Суд по его делу продолжается заочно, поскольку сам Онищенко скрывается за границей в Европе. Украинская прокуратура пыталась его экстрадировать, но пока безрезультатно.
- 25 июля 2019 года в аэропорту «Борисполь» задержали мать беглого нардепа Александра Онищенко — Инессу Кадырову, которая фигурирует в деле о газовой преступной схеме.
- Инессу Кадырову подозревали в создании преступной организации, совершении преступления по предварительному сговору, завладении и растрате имущества, в создании фиктивного предпринимательства и отмывании денег в особо крупных размерах. В целом ей инкриминировали пять уголовных статей. Ей могло грозить до 15 лет тюрьмы.
- Сам Онищенко тогда рассказывал, что его мать имела проблемы со здоровьем, а потому сама прилетела в Украину, чтобы умереть на родине.