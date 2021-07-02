Українські прикордонники заявили, що не отримували від Білорусі жодних повідомлень про закриття кордону

Держприкордонслужба України не отримувала від білоруських органів жодних офіційних повідомлень про закриття кордону. Перед цим самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною через «величезну кількість зброї», яка, нібито, надходить звідти.

Відповідне повідомлення українські прикордонники оприлюднили у Facebook.

«Щодо цього інформуємо, що останнім часом прикордонні наряди, які несуть службу на «зеленій ділянці» кордону з Білоруссю та у пунктах пропуску не спостерігають якихось суттєвих змін в організації білоруською стороною охорони кордону та пропуску через кордон», — заявила ДПСУ.