МЗС: Україна занепокоєна законом, що дозволяє російським військовим блокувати Керченську протоку

«Перебуваючи під безпосереднім керівництвом президента Росії, Росгвардія може бути використана для створення додаткових необґрунтованих перешкод для свободи мореплавання в Керченській протоці й Азовському морі», — зазначив Ніколенко.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Україна занепокоєна тим, що президент Росії Володимир Путін завдяки новому закону може використовувати військових для необґрунтованої блокади Керченської протоки.

Він підкреслив, що на сьогодні під охороною Росгвардії перебувають акваторія Керченської протоки, Керченський міст, енергоміст і газопровід між Росією і окупованим Кримом.

«Цей закон грубо нехтує правами України як прибережної держави щодо Чорного і Азовського морей та Керченської протоки. Росія як держава-окупант продовжує цілеспрямовану політику мілітаризації Чорноморського регіону, створює чергові перешкоди міжнародній навігації та перетворює Азовське море на своє внутрішнє озеро. Такі агресивні дії загрожують як національній безпеці України, так і безпеці та стабільності Південно-Східної Європи», — додав Ніколенко.

Він зазначив, що Росія повинна припинити порушення зобовʼязань за Конвенцією ООН з морського права та інші норми міжнародного права.