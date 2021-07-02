МИД: Украина обеспокоена законом, который позволяет российским военным блокировать Керченский пролив

«Находясь под непосредственным руководством президента России, Росгвардия может быть использована для создания дополнительных необоснованных препятствий свободе мореплавания в Керченском проливе и Азовском море», — отметил Николенко.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Украина обеспокоена тем, что президент России Владимир Путин по новому закону может использовать военных для необоснованной блокады Керченского пролива.

Он подчеркнул, что сегодня под охраной Росгвардии находятся акватория Керченского пролива, Керченский мост, энергомост и газопровод между Россией и оккупированным Крымом.

«Этот закон грубо пренебрегает правами Украины как прибрежного государства относительно Черного и Азовского морей и Керченского пролива. Россия как государство-оккупант продолжает целенаправленную политику милитаризации Черноморского региона, создает очередные препятствия для международной навигации и превращает Азовское море в свое внутреннее озеро. Такие агрессивные действия угрожают как национальной безопасности Украины, так и безопасности и стабильности Юго-Восточной Европы», — добавил Николенко.

Он отметил, что Россия должна прекратить нарушать обязательства по Конвенции ООН о морском праве и другие нормы международного права.