Українська Премʼєр-ліга обрала найкращих гравців і тренера сезону. Переможцем серед арбітрів стала Катерина Монзуль

Українська Прем’єр-ліга визначила найяскравіших постатей сезону 2020/21 років у п’яти традиційних номінаціях.

Про результати опитування УПЛ повідомила на своєму сайті.

Найкращим футболістом сезону став Віталій Буяльський, який грає за «Динамо».

Найкращими голкіперами визнали Георгія Бущана («Динамо») й Анатолія Трубіна («Шахтар»). Уперше в історії опитувань УПЛ в одній із номінацій двоє футболістів набрали однакову кількість очок — по 24.

Найкращий молодий футболіст сезону — Ілля Забарний («Динамо»).

Мірча Луческу став найкращим тренером сезону. До слова, головний наставник київського футбольного клубу «Динамо» залишиться тренером команди щонайменше до літа 2023 року.

Найкращим арбітром визнали Катерину Монзуль, яка разом зі своєю бригадою обслуговує поєдинки в чоловічому футболі Української прем’єр-ліги.

Вона часто отримує призначення на головні матчі чемпіонату — між київським «Динамо» і донецьким «Шахтарем».