У вихідні в Україні пройдуть дощі та грози, але спека не спаде

Найближчими днями в Україні буде нестійка погода з короткочасними дощами, грозами та мінливою спекою.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Температура повітря на території країни буде різною: у західних областях прогнозують прохолоду, а на сході та південному сході очікується справжня спека.
У наступні три доби в Україні пройдуть короткочасні дощі з грозами, а в Карпатах і на Лівобережжі під час грози можливий град та шквали до 15—20 м/с.
У неділю та понеділок, 4 і 5 липня, у центральних областях і південній частині країни подекуди можливі зливи.
Температура вночі становитиме +15...+21 °С, у західних областях +11...+16 °С. Удень температура повітря прогріється до +23...+29 °С. На сході країни вдень очікується до +34 °С.
- У п’ятницю, 18 червня, у Криму на метеорологічній станції Ай-Петрі зафіксували рекордну для України кількість опадів — 295 мм за добу. Такий показник дорівнює трьом місячним нормам.
- За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 23 червня в Києві зафіксували перший температурний рекорд літа — середньодобова температура повітря перевищила +33 °С.