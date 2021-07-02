В выходные в Украине пройдут дожди и грозы, но жара не спадет

В ближайшие дни в Украине будет неустойчивая погода с кратковременными дождями, грозами и переменчивый жарой.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Температура воздуха на территории страны будет разной: в западных областях прогнозируют прохладу, а на востоке и юго-востоке ожидается настоящая жара.

В следующие трое суток в Украине пройдут кратковременные дожди с грозами, а в Карпатах и на Левобережье во время грозы возможен град и шквалы до 15—20 м/с.

В воскресенье и понедельник, 4 и 5 июля, в центральных областях и южной части страны местами возможны ливни.

Температура ночью +15...+21 °С, а в западных областях +11...+16 °С. Днем температура воздуха прогреется до +23...+29 °С. На востоке страны днем ожидается до +34 °С.