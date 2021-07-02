УЄФА заблокувала всі квитки англійських уболівальників на матч з Україною. Бояться поширення штаму «Дельта»

УЄФА заблокувала всі квитки, продані англійським уболівальникам на матч чвертьфіналу чемпіонату Європи з футболу, який пройде в Римі між командами Англії та України увечері 3 липня.

Це зроблено, аби уникнути порушень карантинних правил, повідомляє France 24.

Також за зверненням італійської влади УЄФА припинила продаж квитків на цей матч тим, хто перебував у Великій Британії протягом останніх 14 днів.

Такі радикальні обмеження пояснюють пʼятиденним карантином, який діє в Італії, мовляв, уболівальники з Британії не встигнуть пройти карантин перед матчем. Причина — поширення штаму «Дельта» в Європі.