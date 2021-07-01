ЄС дозволив вільний в’їзд із Молдови, Вірменії та ще восьми країн. України в переліку немає

Європейський Союз розширив перелік країн, з яких дозволено вільний в’їзд на територію ЄС. Туди додали 10 держав.

Про це пише пресслужба Ради ЄС.

«Після розгляду рекомендації щодо поступового скасування тимчасових обмежень на неважливі поїздки до ЄС Рада оновила перелік країн, спеціальних адміністративних областей та інших субʼєктів і територіальних органів влади, стосовно яких слід скасувати обмеження на поїздки. Як передбачено в рекомендації Ради, цей список буде переглядатися кожні два тижні та, залежно від обставин, оновлюватись», — пояснили там.

До переліку увійшли Вірменія, Азербайджан, Молдова, Боснія і Герцеговина, Бруней, Канада, Йорданія, Чорногорія, Катар і Саудівська Аравія. Окремо ЄС вказує і Косово як частково визнану державу, для громадян якої кордони ЄС теж відкрили.

У Євросоюзі зазначають, що цей перелік актуальний і для інших країн Шенгенської зони, які не входять в ЄС: Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.