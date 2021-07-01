ЕС разрешил свободный въезд из Молдовы, Армении и еще восьми стран. Украины в списке нет

Европейский Союз расширил перечень стран, из которых разрешен свободный въезд на территорию ЕС. Туда добавили 10 государств.

Об этом пишет пресс-служба Совета ЕС.

«После рассмотрения рекомендации по постепенной отмене временных ограничений на неважные поездки в ЕС Совет обновил и перечень стран, специальных административных областей и других субъектов и территориальных органов власти, в отношении которых следует отменить ограничения на поездки. Как предусмотрено в рекомендации Совета, этот список будет пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться», — пояснили там.

В перечень вошли Армения, Азербайджан, Молдова, Босния и Герцеговина, Бруней, Канада, Иордания, Черногория, Катар и Саудовская Аравия. Отдельно ЕС также указывает и Косово как частично признанное государство, для граждан которого границы ЕС тоже открыли.

В Евросоюзе отмечают, что этот перечень актуален и для других стран Шенгенской зоны, которые не входят в ЕС: Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.