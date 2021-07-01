Рада заборонила водопостачання у Крим до деокупації півострова

Верховна Рада ухвалила низку законопроєктів про економічну діяльність з окупованим Росією Кримом і скасувала створену вільну економічну зону «Крим».
Нардепи підтримали три законопроєкти: 5501-д (щодо змін до Податкового кодексу), 5502-д (про скасування закону «Про створення вільної економічної зони «Крим»), 5503-д (щодо змін до Митного кодексу).
Ці закони регулюють питання адміністрування податків для людей та компаній, які зареєстровані в анексованому Криму, а також питання перевезення товарів на півострів.
Окремо в одному із законів прописано, що водопостачання до Криму буде заборонено аж до відновлення на півострові конституційного ладу — тобто до повернення його під контроль України.
- Верховна Рада проголосувала за закон № 5506 «Про корінні народи України». Документ за основу підтримав 331 депутат, а в цілому — 325. Закон визначає поняття «корінного народу» і законодавчо закріплює цей статус за кримськими татарами, караїмами та кримчаками.