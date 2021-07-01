Рада запретила водоснабжение Крыма до деоккупации полуострова

Верховная Рада приняла ряд законопроектов об экономической деятельности с оккупированным Россией Крымом и отменила созданную свободную экономическую зону «Крым».
Нардепы поддержали три законопроекта: 5501-д (об изменениях в Налоговый кодекс), 5502-д (об отмене закона «О создании свободной экономической зоны «Крым»), 5503-д (об изменениях в Таможенный кодекс).
Эти законы регулируют вопросы администрирования налогов для людей и компаний, которые зарегистрированы в аннексированном Крыму, а также вопросы перевозки товаров на полуостров.
Отдельно в одном из законов прописано, что водоснабжение Крыма будет запрещено вплоть до восстановления на полуострове конституционного строя — то есть до его возвращения под контроль Украины.
- Верховная Рада проголосовала за закон № 5506 «О коренных народах Украины». Документ за основу поддержал 331 депутат, а в целом — 325. Закон определяет понятие «коренного народа» и законодательно закрепляет этот статус за крымскими татарами, караимами и крымчаками.