Рада запретила водоснабжение Крыма до деоккупации полуострова

Верховная Рада приняла ряд законопроектов об экономической деятельности с оккупированным Россией Крымом и отменила созданную свободную экономическую зону «Крым».

Нардепы поддержали три законопроекта: 5501-д (об изменениях в Налоговый кодекс), 5502-д (об отмене закона «О создании свободной экономической зоны «Крым»), 5503-д (об изменениях в Таможенный кодекс).

Эти законы регулируют вопросы администрирования налогов для людей и компаний, которые зарегистрированы в аннексированном Крыму, а также вопросы перевозки товаров на полуостров.

Отдельно в одном из законов прописано, что водоснабжение Крыма будет запрещено вплоть до восстановления на полуострове конституционного строя — то есть до его возвращения под контроль Украины.