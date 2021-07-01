Російські силовики знову заявили про затримання «українських радикалів» з невідомої організації «М.К.У.»

Федеральна служба безпеки Росії заявила про затримання в Бєлгороді чергової групи з нібито української молодіжної радикальної організації «М.К.У.» («Маніяки. Культ убивць»), в яку входили 7 осіб.
Про це повідомляє Центр громадських звʼязків ФСБ.
ФСБ заявляє, що затримала 21-річного ватажка осередку «М.К.У.», його 16-річного рідного брата, а також осіб від 16 до 25 років. Зазначено, що вони пропагували в мережі культ масового вбивства, розпалювали міжнаціональну ворожнечу і виступали за створення «держави з людей білої раси» на території Бєлгородської області. Група активно закликала до вбивств, називаючи їх «акціями прямої дії».
Ватажка осередку взяли під варту, інші фігуранти чекають на призначееня запобіжного заходу. Ватажкові закидають шість кримінальних статей, зокрема заклики до тероризму і реабілітацію нацизму.
- У лютому у Воронежі ФСБ теж затримувала ймовірних прихильників «М.К.У.». Після публікації інформації про їх затримання Facebook позначила статті як «помилкові» і заблокувала їх. Як стало відомо, організація StopFake зʼясувала, що у Воронежі за звинуваченням в екстремізмі затримали трьох місцевих жителів, громадян РФ, які раніше були членами організації «Русский корпус» і не мають жодного стосунку до України.
- У квітні ФСБ повідомляла про затримання 16 прихильників «М.К.У.» в низці міст Росії — Іркутську, Краснодарі, Саратові, Тамбові, Тюмені, Читі, Анапі (Краснодарський край), Пущино (Московська область), Переславлі-Заліському (Ярославська область). У травні в Саратові затримали ще 14 нібито прихильників «М.К.У.».