Facebook назвала «неправдивими» і заблокувала статті росЗМІ про затримання в РФ «українських нацистів». Роскомнагляд вимагає їх повернути

Соцмережа Facebook заблокувала матеріали російських інформагентств ТАСС і РБК про затримання у Воронежі начебто прихильників української молодіжної радикальної групи «М.К.У.» («Маньяки. Культ убийц»).
Про це обидва видання повідомили 7 березня — тут і тут. Також були заблоковані публікації низки російських ЗМІ — «Российская газета», «Коммерсантъ», «Взгляд» тощо.
Як зазначають, Facebook позначила статті як «неправдиві».
«Заблокована стаття РБК була написана на основі релізу ФСБ від 18 лютого. У ньому йшлося про те, що служба спільно з Міністерством внутрішніх справ і СК припинила в Воронежі діяльність прихильників української молодіжної радикальної групи «М.К.У.», причетних до пропаганди ідеології неонацизму та масових вбивств, провокування міжнаціональних конфліктів та вчинення насильницьких злочинів. На сайті СК йшлося, що воронезьке угруповання складалося з трьох осіб віком 18, 19 і 33 роки та інших невстановлених осіб», — заявили в агентстві.
Також у редакції наголосили, що наполягають на «коректності викладення інформації з офіційного повідомлення ФСБ» та надіслали запит до адміністрації Facebook з вимогою провести додаткову перевірку і пояснити рішення про блокування матеріалу.
Зауважимо, у рамках програми фактчекінгу інформації в Україні Facebook співпрацює з організаціями VoxCheck і StopFake. Остання зʼясувала, що у Воронежі за звинуваченням в екстремізмі затримали трьох місцевих мешканців, громадян РФ, які раніше були членами організації «Русский корпус» і не мають жодного стосунку до України.
Так само жодної вказівки на нібито українські зв’язки затриманих немає у пресрелізі Слідчого комітету.
Один із затриманих — Роман Гребенщиков — у коментарі StopFake розповів, що у матеріалах слідства також відсутні згадки про зв’язки з Україною.
«Я навіть не знав, що таке «М.К.У.». Це журналісти придумали. Всі [затримані] хлопці з Воронежа, всі росіяни, я їх усіх знаю, і навіть не розумію, як нас до України приплели. Я навіть посміявся з того, що по телевізору показували, це нісенітниця якась. Я у слідчого запитав, навіщо він це зробив, а він сказав, що це журналісти так спрацювали», — сказав він.
За словами батька іншого фігуранта — Олександра Симонова, який перебуває в СІЗО, його сина затримали за напис заклику проти мігрантів.
«Вони на паркані написали “Чурки, пішли геть!” І тепер їм шиють екстремізм. Він колись раз на якийсь мітинг проти мігрантів ходив. Йому раніше рік умовно дали — за те, що Сашко в інтернеті віршик про узбеків написав. А до України він жодного стосунку не має. У нас навіть родичів в Україні немає. Саша навіть в Україні не був. До Криму, правда, на мотоциклі їздив», — розповів Михайло Симонов.
Водночас Роскомнагляд вимагає від Facebook відновити доступ до матеріалів інформагентств і низки ЗМІ, які продублювали повідомлення, звинувачує компанію у «порушенні ключових принципів вільного поширення інформації, безперешкодного доступу до неї», а рішення соцмережі називає «актом цензури».
«Обмеження права росіян на вільний пошук інформації спричинить накладення адміністративного штрафу на власників соціальної мережі до 1 млн руб. У разі повторного правопорушення сума штрафу зростає до 3 млн руб.», — додали в Роскомнагляді.
- У травні 2020 року компанія Facebook створила раду, яка вирішуватиме суперечки щодо модерації контенту в її соцмережах. До складу ради увійшли журналісти, активісти та юристи, які займаються питаннями свободи слова.