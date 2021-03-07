Facebook назвала «неправдивими» і заблокувала статті росЗМІ про затримання в РФ «українських нацистів». Роскомнагляд вимагає їх повернути

«Я навіть не знав, що таке «М.К.У.». Це журналісти придумали. Всі [затримані] хлопці з Воронежа, всі росіяни, я їх усіх знаю, і навіть не розумію, як нас до України приплели. Я навіть посміявся з того, що по телевізору показували, це нісенітниця якась. Я у слідчого запитав, навіщо він це зробив, а він сказав, що це журналісти так спрацювали», — сказав він.

За словами батька іншого фігуранта — Олександра Симонова, який перебуває в СІЗО, його сина затримали за напис заклику проти мігрантів.

«Вони на паркані написали “Чурки, пішли геть!” І тепер їм шиють екстремізм. Він колись раз на якийсь мітинг проти мігрантів ходив. Йому раніше рік умовно дали — за те, що Сашко в інтернеті віршик про узбеків написав. А до України він жодного стосунку не має. У нас навіть родичів в Україні немає. Саша навіть в Україні не був. До Криму, правда, на мотоциклі їздив», — розповів Михайло Симонов.

Водночас Роскомнагляд вимагає від Facebook відновити доступ до матеріалів інформагентств і низки ЗМІ, які продублювали повідомлення, звинувачує компанію у «порушенні ключових принципів вільного поширення інформації, безперешкодного доступу до неї», а рішення соцмережі називає «актом цензури».

«Обмеження права росіян на вільний пошук інформації спричинить накладення адміністративного штрафу на власників соціальної мережі до 1 млн руб. У разі повторного правопорушення сума штрафу зростає до 3 млн руб.», — додали в Роскомнагляді.