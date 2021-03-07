Facebook назвала «ложными» и заблокировала статьи росCМИ о задержании в РФ «украинских нацистов». Роскомнадзор требует их вернуть

«Я даже не знал, что такое «М.К.У.». Это журналисты придумали. Все [задержанные] ребята из Воронежа, все русские, я их всех знаю и даже не понимаю, как нас к Украине приплели. Я даже посмеялся над тем, что по телевизору показывали, это ерунда какая-то. Я у следователя спросил, зачем он это сделал, а он сказал, что это журналисты так сработали», — сказал он.

По словам отца другого фигуранта — Александра Симонова, который находится в СИЗО , его сына задержали за написание призыва против мигрантов.

«Они на заборе написали “Чурки, пошли вон!” И теперь им шьют экстремизм. Он когда-то раз на какой-то митинг против мигрантов ходил. Ему ранее год условно дали — за то, что Саша в интернете стишок про узбеков написал. А к Украине он никакого отношения не имеет. У нас даже родственников в Украине нет. Саша даже в Украине не был. В Крым, правда, на мотоцикле ездил», — рассказал Михаил Симонов.

В то же время Роскомнадзор требует от Facebook восстановить доступ к материалам информагентств и ряда СМИ, которые продублировали сообщение, обвиняет компанию в «нарушении ключевых принципов свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней», а решение соцсети называет «актом цензуры».

«Ограничение права россиян на свободный поиск информации повлечет наложение административного штрафа на владельцев социальной сети в 1 млн руб. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до 3 млн руб.», — добавили в Роскомнадзоре.