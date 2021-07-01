Через негоду на заході України затримуються вісім поїздів

Через негоду і зливи на заході України затримуються вісім поїздів.

Про це повідомляє «Укрзалізниця».

На 3 години і 34 хвилини затримується поїзд № 5 Ужгород — Херсон. Поїзд № 81 Ужгород — Київ затримується на 3 години і 32 хвилини. № 50 Трускавець — Київ на 3 години і 6 хвилин, № 25 Рахів — Одеса на 1 годину і 50 хвилин, № 70 Львів — Маріуполь на 1 годину і 33 хвилини, № 1 Івано-Франківськ — Костянтинівка на 1 годину і 24 хвилини, № 11 Львів — Одеса на 1 годину і 22 хвилини, а № 18 Ужгород — Харків на 1 годину і 14 хвилин.