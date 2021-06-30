Львів вдруге за тиждень накрила буря: дерева повалені, а електротранспорт не працює

Львів удруге за тиждень накрила сильна буря зі зливою. У місті повалило дерева, а електротранспорт припинив ходити через пошкодження мереж.

Про це повідомили у Львівській міськраді, а фото та відео з місця події публікують місцеві.

«За дорученням міського голови Львова у місті розпочинають працювати оперативні бригади з ліквідації наслідків негоди. Такі бригади створено у кожному районі міста. Також в мерії засідає штаб оперативного реагування, який прийме оперативні рішення щодо ліквідації усіх надзвичайних ситуацій, спричинених негодою», — зазначили там.

Заступниця міського голови Львова Ірина Маруняк зазначила, що наразі районні адміністрації здійснюють об’їзди та моніторять ситуацію.