Из-за непогоды на западе Украины задерживаются восемь поездов

Из-за непогоды и ливней на западе Украины задерживаются восемь поездов.

Об этом сообщает «Укрзалізниця».

На 3 часа и 34 минуты задерживается поезд № 5 Ужгород — Херсон. Поезд № 81 Ужгород — Киев задерживается на 3 часа и 32 минуты. № 50 Трускавец — Киев на 3 часа и 6 минут, № 25 Рахов — Одесса на 1 час и 50 минут, № 70 Львов — Мариуполь на 1 час и 33 минуты, № 1 Ивано-Франковск — Константиновка на 1 час и 24 минуты, № 11 Львов — Одесса на 1 час и 22 минуты, а № 18 Ужгород — Харьков на 1 час и 14 минут.