Рух MeToo: американському актору Біллу Косбі скасували вирок за згвалтування

У США Верховний суд штату Пенсільванія скасував обвинувальний вирок 83-річному актору та коміку Біллу Косбі, якого у 2018 році засудили у справі про зґвалтування.

Про це повідомляє CNBC.

Згідно з рішенням суду, Косбі буде звільнений. Суд скасував вирок після того, як зʼясувалося, що угода з прокурором позбавила змоги висунути Косбі звинувачення у цій справі. З документів випливає, що нова постанова забороняє повторно розглядати справу. Поки невідомо, чи буде прокуратура оскаржувати це рішення.

У вересні 2018 року американського актора, коміка і продюсера Білла Косбі засудили до тюремного увʼязнення за зґвалтування із застосуванням наркотиків. Актор мав провести за гратами до 10 років. Косбі внесли до реєстру сексуальних злочинців, що зобовʼязало актора до кінця життя повідомляти про це сусідів і школи в районі, де він житиме.

Косбі визнали винним в сексуальному насильстві стосовно адміністратора баскетбольної команди університету Temple Андре Констант. Це сталося в його заміському будинку в Філадельфії, в 2004 році. Жінка стверджувала, що Косбі накачав її наркотиками і тричі зґвалтував.

Звинувачення на адресу Білла Косбі висували близько 60 жінок, але через термін давності коміка притягли до відповідальності тільки за одним епізодом. Видання звертає увагу, що актор став першою знаменитістю, яку засудили за злочини сексуального характеру в епоху #MeToo.

Хто такий Білл Косбі?

Американський актор, режисер, продюсер, сценарист, музикант і комік. Лауреат премій «Еммі», «Золотий глобус» і «Греммі», а також володар зірки на голлівудській «Алеї слави». У 2002 році його включили в список 100 найвидатніших афроамериканців. За добродушний батьківський образ в США Косбі отримав прізвисько «Американський тато».