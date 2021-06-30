Движение MeToo: американскому актеру Биллу Косби отменили приговор за изнасилование

В США Верховный суд штата Пенсильвания отменил обвинительный приговор 83-летнему комику Биллу Косби, которого в 2018 году осудили по делу об изнасиловании.

Об этом сообщает CNBC.

Согласно решению суда, Косби будет освобожден. Суд отменил приговор после того, как выяснилось, что соглашение с прокурором не позволило предъявить Косби обвинения по этому делу. Из документов следует, что новое постановление запрещает повторно рассматривать дело. Пока неизвестно, будет ли прокуратура оспаривать это решение.

В сентябре 2018 года американского актера, комика и продюсера Билла Косби приговорили к тюремному заключению за изнасилование с применением наркотиков. Актеру предстояло провести за решеткой до 10 лет. Косби внесли в реестр сексуальных преступников, что обязало актера до конца жизни уведомлять об этом соседей и школы в районе, где он будет жить.

Косби признали виновным в сексуальном насилии в отношении администратора баскетбольной команды университета Temple Андре Констант. Это произошло в его загородном доме в Филадельфии, в 2004 году. Женщина утверждала, что в 2004 году Косби накачал ее наркотиками и трижды изнасиловал.

Обвинения в адрес Билла Косби выдвигали около 60 женщин, но из-за срока давности комика привлекли к ответственности только по одному эпизоду. Издание обращает внимание, что актер стал первой знаменитостью, которую осудили за преступления сексуального характера в эпоху #MeToo.

Кто такой Билл Косби?

Американский актер, режиссер, продюсер, сценарист, музыкант и комик. Лауреат премий «Эмми», «Золотой глобус» и «Грэмми», а также обладатель звезды на Голливудской «Аллее славы». В 2002 году его включили в список 100 самых выдающихся афроамериканцев. За добродушный родительский образ в США Косби получил прозвище «Американский папа».