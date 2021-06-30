У Києві знову перенесли перехід на електронний квиток. Цього разу на півтора роки

Київська міська держадміністрація знову перенесла запровадження електронного квитка у столиці. Система має запрацювати з 1 січня 2023 року.
Відповідне розпорядження підписав очільник КМДА Віталій Кличко.
Перед цим введення електронного квитка вже кілька разів переносили. Останньою датою було 1 липня 2021 року.
У розпорядженні вказано, що перенесення дати було зроблено «з метою продовження термінів проведення дослідної експлуатації» системи, яка працює в такому режимі з 2018 року.
- Влітку 2020 року Кабмін схвалив проєкт введення в країні єдиного електронного квитка. Він передбачає три етапи.
- У Києві єдиний електронний квиток для поїздів і громадського транспорту почали продавати вже у вересні 2020 року.