В Киеве снова перенесли переход на электронный билет. На этот раз на полтора года

Киевская городская госадминистрация вновь перенесла введение электронного билета в столице. Система должна заработать с 1 января 2023 года.

Соответствующее распоряжение подписал глава КГГА Виталий Кличко.

Перед этим введение электронного билета уже несколько раз переносили. Последней датой было 1 июля 2021 года.

В распоряжении указано, что перенос даты был сделан «с целью продления сроков проведения опытной эксплуатации» системы, которая работает в таком режиме с 2018 года.