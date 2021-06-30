В Киеве снова перенесли переход на электронный билет. На этот раз на полтора года

Киевская городская госадминистрация вновь перенесла введение электронного билета в столице. Система должна заработать с 1 января 2023 года.
Соответствующее распоряжение подписал глава КГГА Виталий Кличко.
Перед этим введение электронного билета уже несколько раз переносили. Последней датой было 1 июля 2021 года.
В распоряжении указано, что перенос даты был сделан «с целью продления сроков проведения опытной эксплуатации» системы, которая работает в таком режиме с 2018 года.
- Летом 2020 года Кабмин одобрил проект введения в стране единого электронного билета. Он предусматривает три этапа.
- В Киеве единый электронный билет для поездов и общественного транспорта начали продавать уже в сентябре 2020 года.