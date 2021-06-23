Кабмин утвердил закон о внедрении е-билета в общественном транспорте страны

Кабинет министров утвердил законопроект о внедрении электронного билета во всем автомобильном и городском электрическом общественном транспорте.

Соответствующее решение принято на заседании Кабмина, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Законопроект утверждает форму, реквизиты и сведения, которые должен содержать е-билет. Документ должен создать условия для функционирования автоматизированной системы оплаты проезда в каждом городе страны и приравнять е-билет к традиционному бумажному.

Как пишет LIGA.net, Шмыгаль на заседании заявил, что местным властям предоставят доступ к транспортному программному обеспечению, чтобы мотивировать их внедрять е-билеты и не боятся финансовых расходов.