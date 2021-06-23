Кабмін затвердив закон про впровадження е-квитка у громадському транспорті країни

Кабінет міністрів затвердив законопроєкт про впровадження електронного квитка у всьому автомобільному і міському електричному громадському транспорті.
Відповідне рішення прийнято на засіданні Кабміну, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Законопроєкт затверджує форму, реквізити і відомості, які повинен містити е-квиток. Документ повинен створити умови для функціонування автоматизованої системи оплати проїзду в кожному місті країни і прирівняти е-квиток до традиційного паперового.
Як пише LIGA.net, Шмигаль на засіданні заявив, що місцевій владі нададуть доступ до транспортного програмного забезпечення, щоб мотивувати її впроваджувати е-квитки і не боятися фінансових витрат.
- Влітку 2020 року Кабмін схвалив проєкт введення в країні єдиного електронного квитка. Він передбачає три етапи.
- У Києві єдиний електронний квиток для поїздів і громадського транспорту почали продавати вже у вересні 2020 року.