Кабмін затвердив закон про впровадження е-квитка у громадському транспорті країни

Кабінет міністрів затвердив законопроєкт про впровадження електронного квитка у всьому автомобільному і міському електричному громадському транспорті.

Відповідне рішення прийнято на засіданні Кабміну, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Законопроєкт затверджує форму, реквізити і відомості, які повинен містити е-квиток. Документ повинен створити умови для функціонування автоматизованої системи оплати проїзду в кожному місті країни і прирівняти е-квиток до традиційного паперового.

Як пише LIGA.net, Шмигаль на засіданні заявив, що місцевій владі нададуть доступ до транспортного програмного забезпечення, щоб мотивувати її впроваджувати е-квитки і не боятися фінансових витрат.