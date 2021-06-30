СБУ заблокувала схему привласнення майна заводу «Сумихімпром». Менеджерів підозрюють у створенні боргів на 2 мільярди гривень

Служба безпеки повідомила, що заблокувала схему посадових осіб ПАТ «Сумихімпром», які навмисно намагалися довести завод до банкрутства і вивести майно держпідприємства на користь приватних комерційних структур.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Служба розслідує кримінальне провадження про санацію заводу і накопичення додаткового боргу на 2 мільярди гривень.

СБУ зазначає, що задокументувала факти штучного формування керівництвом «Сумихімпром» заборгованості через залучення кредитів під заставу майна заводу, які витрачалися на придбання сировини за завищеними цінами. Її купували у підконтрольних структур.

За висновками фахівців, розпочата у 2012 році процедура санації підприємства не відповідає вимогам законодавства і сприяє подальшому нарощуванню його боргів. Зазначається, що дії менеджменту ПАТ призвели до формування боргів, невиплати державі дивідендів і неможливості законної приватизації підприємства.

Під час відкритого кримінального провадження за статтею про розтрату майна (ч. 5 ст. 191 КК) правоохоронці провели обшуки офісах і будинках фігурантів і вилучили чорнову бухгалтерію та інші матеріали.

На майновий комплекс «Сумихімпрому» наклали арешт.