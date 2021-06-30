СБУ заблокировала схему присвоения имущества завода «Сумыхимпром». Менеджеров подозревают в создании долгов на 2 миллиарда гривен

Служба безопасности сообщила, что заблокировала схему должностных лиц ПАО «Сумыхимпром», которые намеренно пытались довести завод до банкротства и вывести имущество госпредприятия в пользу частных коммерческих структур.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Служба расследует уголовное производство о санации завода и накоплении дополнительного долга на 2 миллиарда гривен.

СБУ отмечает, что задокументировала факты искусственного формирования руководством «Сумыхимпром» задолженности с помощью привлечения кредитов под залог имущества завода, которые тратились на покупку сырья по завышенным ценам. Его покупали у подконтрольных структур.

По выводам специалистов, начатая в 2012 году процедура санации предприятия не соответствует требованиям законодательства и способствует дальнейшему наращиванию его долгов. Отмечается, что действия менеджмента ПАО привели к формированию долгов, невыплате государству дивидендов и невозможности законной приватизации предприятия.

В ходе открытого уголовного производства по статье о растрате имущества (ч. 5 ст. 191 УК) правоохранители провели обыски офисах и жилищах фигурантов и изъяли черновую бухгалтерию и другие материалы.

На имущественный комплекс «Сумыхимпрома» наложили арест.